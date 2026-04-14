Urlauber am „Strom“ werden mehr

Die Donau ist nicht mehr attraktiv für den Frachtverkehr. Währenddessen einigen sich Österreich, Ungarn und Deutschland darauf, mehr Urlauber zum Gewässer zu locken.
Die Zeiten ändern sich, sowohl zu Land als auch zu Wasser. Der Güterverkehr auf der Donau ist im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen. Laut aktuellen Zahlen wurden über 11 Prozent weniger Waren transportiert – insgesamt nur noch 5,8 Millionen Tonnen. Damit liegt das Aufkommen sogar unter dem bisherigen Tiefststand von 2023, wie die Statistik Austria erst kürzlich bekannt gibt.
Wasser zu seicht für Transport
Der Rückgang im Donau-Güterverkehr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass deutlich weniger Güter aus dem Ausland nach Österreich transportiert wurden. Zusätzlich wurden viel weniger Waren durch Österreich befördert. Obwohl die Menge der Fahrten eigentlich nicht zurückging, waren die Schiffe viel schlechter ausgelastet, wodurch die Gesamtmenge weiter sank. Weil der Wasserstand oft so niedrig ist, werden die Schiffe nicht mehr stark beladen und machen den Transport per Wasser unattraktiv.
Donau wird Tourismus-Magnet
(Strom)aufwärts geht es dafür aber mit den Ausflügen entlang des Flusses. Im Vorjahr nächtigten 1,7 Millionen Gäste entlang des Wassers, viele davon in der Wachau. Sogar im Hochwasserjahr 2024 verzeichnete viadonau ein Plus von 6,8 Prozent bei Kreuzfahrten. In Zukunft dürfte das noch mehr werden: Denn Deutschland, Ungarn und Österreich arbeiten aktuell gemeinsam an der Vermarktung der Donau für internationale Touristen. Die Initiative „Discover your Danube“ möchte laut NÖ Werbung vor allem den Ganzjahrestourismus stärken.
Dieser dürfte auch jetzt schon stark sein. Nächtigungen gab es 2025 in der Wachau über 800.000, gefolgt von der Region Carnuntum-Marchfeld mit 686.178 Nächtigungen. Im Tullner Donauraum-Wagram, einschließlich Stockerau, Traismauer und Korneuburg, wurden 274.687 Nächtigungen registriert.
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