Urlauber am „Strom“ werden mehr

Wasser zu seicht für Transport

Der Rückgang im Donau-Güterverkehr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass deutlich weniger Güter aus dem Ausland nach Österreich transportiert wurden. Zusätzlich wurden viel weniger Waren durch Österreich befördert. Obwohl die Menge der Fahrten eigentlich nicht zurückging, waren die Schiffe viel schlechter ausgelastet, wodurch die Gesamtmenge weiter sank. Weil der Wasserstand oft so niedrig ist, werden die Schiffe nicht mehr stark beladen und machen den Transport per Wasser unattraktiv.