Das sind Niederösterreichs neue Weinhoheiten

Mehr als nur ein Titel

Für Marie Huber ist der Wein kein Job, sondern Lebensweg. Aufgewachsen im Weinbau, ausgebildet mit Auszeichnung, geprägt von Praxis im In- und Ausland – jetzt die Krone. „Es ist mir eine große Ehre“, sagt sie leise. Und in diesem Satz steckt alles: Demut, Stolz – und die Ahnung, dass diese Zeit mehr sein wird als nur ein Kapitel.