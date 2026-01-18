Vorteilswelt
Viele noch eingeklemmt

Hochgeschwindigkeitszüge entgleist: Schon 10 Tote!

Ausland
18.01.2026 21:38
Die Rettungsdienste seien im Hocheinsatz.
Die Rettungsdienste seien im Hocheinsatz.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Eisenbahnunglück im Süden Spaniens sind am Sonntagabend mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zudem rund einhundert Verletzte, rund 25 davon schwer.

Anwohner des Ortes Adamuz, darunter der Bürgermeister, rannten blitzschnell zum Unfallort. Ihnen bot sich eine fürchterliche Szene: Ein Toter soll neben den Gleisen gelegen sein. Passagiere versuchten sich zu retten, kletterten aus den Fenstern. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt, die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit.

Auf dem Weg von Málaga nach Madrid
Ein Iryo-Hochgeschwingkeitszug der italienischen Trenitalia war am späten Sonntagabend auf dem Weg von Málaga nach Madrid entgleist und in das benachbarte Gleis geraten, meldete die Polizeieinheit Guardia Civil. Ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Gesellschaft RENFE, der aus der spanischen Hauptstadt in die Hafenstadt Huelva unterwegs war, sei daraufhin ebenfalls aus den Schienen gesprungen.

Der Verkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Madrid und Andalusien sei bis auf weiteres unterbrochen, teilte der Notdienst unter Berufung auf den Schienennetzbetreiber ADIF mit. Die andalusischen Rettungsdienste erklärten, der gesamte Zugverkehr sei eingestellt worden.

Ministerpräsident Sánchez sichert schnelle Hilfe zu
Zahlreiche Fahrgäste waren nach dem Unfall in den Zügen eingeschlossen, wie RTVE unter Berufung auf die Rettungsdienste berichtete. Einsatzkräfte versuchten, die Passagiere so schnell wie möglich aus den Waggons zu befreien. Die Ursache des Unfalls war vorerst unklar. „Die Regierung arbeitet gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den Rettungsdiensten daran, den Fahrgästen zu helfen“, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X

