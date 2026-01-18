Ex-Teamspieler verrät: „Ich war Barca zu hässlich“

Viktor Onopko zählte in den 1990er-Jahren zu den besten Kickern der Welt. Er nahm für Russland an den Weltmeisterschaften 1994 und 2002 sowie der EURO 1996 teil. Ja, sogar der FC Barcelona wollte ihn angeblich haben, verrät der heute 56-Jährige im Podcast „El Bigote de Abadia“.