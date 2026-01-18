Vorteilswelt
Transfer platzte

Ex-Teamspieler verrät: „Ich war Barca zu hässlich"

Fußball International
18.01.2026 19:04
Viktor Onopko
Viktor Onopko(Bild: EPA/Philippe Huguen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viktor Onopko zählte in den 1990er-Jahren zu den besten Kickern der Welt. Er nahm für Russland an den Weltmeisterschaften 1994 und 2002 sowie der EURO 1996 teil. Ja, sogar der FC Barcelona wollte ihn angeblich haben, verrät der heute 56-Jährige im Podcast „El Bigote de Abadia“.

Doch der Transfer scheiterte angeblich aus einem unglaublichen Grund: Onopko soll den Katalanen zu hässlich gewesen sein!

Der Russe im Podcast: „Ich habe erst kürzlich erfahren, dass Barcelona mich verpflichten wollte. Aber Cruyff oder einer seiner Assistenten meinte, ich sei hässlich, und deshalb haben sie mich nicht geholt.“

Johann Cruyff mit Franz Beckenbauer
Johann Cruyff mit Franz Beckenbauer(Bild: AP/ARMANDO FRANCA)

Späte Rache
Trotzdem Onopko wechselte 1991 von Spartak Moskau nach Spanien, allerdings zu Real Oviedo, später zu Rayo Vallecano. Späte Genugtuung 2001 hatte er mit Oviedo sogar im Camp Nou gegen Barca gewonnen.

Loading
