KAC im Play-off! Salzburg gewinnt Duell um Rang 3

Der KAC hat sich als erstes Team ein Ticket für das Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga gesichert. Der Rekordmeister aus Klagenfurt siegte am Sonntag bei den Black Wings Linz 5:3 und ist im bis 1. März laufenden Grunddurchgang nicht mehr aus den Top Sechs zu verdrängen.
Im direkten Duell um Rang drei setzte sich Red Bull Salzburg zu Hause gegen HCB Südtirol mit 7:4 durch und liegt nun drei Punkte vor dem Team aus Bozen.
In Linz machte der KAC einen 0:2-Rückstand innerhalb von 45 Sekunden durch Clemens Unterweger in Unterzahl und Matt Fraser (27.) wett. Logan Roe brachte die Black Wings noch einmal in Führung (36.), Raphael Herburger (39./PP), Nick Petersen (47.) und Jan Mursak (60.) schossen den Vizemeister aber noch zum fünften Sieg in Folge.
Auch die Salzburger lagen mit zwei Treffern zurück (25.), drehten dank Mario Huber (27.), Florian Baltram (32.), Benjamin Nissner (37.) und Lucas Thaler (39./PP2) noch im Mitteldrittel das Spiel zu ihren Gunsten. Die Südtiroler verkürzten im Finish noch einmal (55.), Michael Raffl fixierte mit zwei Toren (57., 60.) den Sieg.
Sonntag, 18.01.2026
Pustertal Wölfe – Ferencvaros Budapest 5:1 (1:0,1:1,3:0)
EC Salzburg – HCB Südtirol 7:4 (1:1,4:2,2:1)
Black Wings Linz – EC-KAC 3:5 (1:0,2:3,0:2)
