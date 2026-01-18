Afrika-Cup-Finale: Senegal gegen Marokko ab 20 Uhr

Senegal hofft auf Talisman Mane

Die Senegalesen müssen im Finale ihren Kapitän Kalidou Koulibaly sowie Mittelfeldmann Habib Diarra wegen Sperren vorgeben. Der Fokus im 70.000 Zuschauer fassenden Stade Prince Moulay Abdallah ist auf Mane gerichtet. Der 33-jährige Nationalheld seines Landes ist quasi der Talisman seiner Mannschaft. Im Halbfinale gegen Mohamed Salahs Ägypter schoss Mane das Goldtor – und verkündete danach, dass im Finale sein letzter Auftritt beim Afrika-Cup ansteht. „Ich hoffe, dass wir die Trophäe nach Dakar bringen“, meinte der Klubkollege von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr. „Wir wissen, wie man ein Finale spielt. Ein Finale ist dazu da, gewonnen zu werden.“