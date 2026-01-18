Rust statt Afrika: Viele Störche blieben hier

Heuer überwintern besonders viele Störche in der Freistadt Rust. Sie waren die große Attraktion der dortigenAdventmeile. Beim Storchenverein ist man erfreut, muss aber viel Futter beschaffen.
Keine Lust auf die Reise nach Afrika hatten heuer offenbar zahlreiche Störche. In der Ruster Pflegestation haben sich den fünf flugunfähigen Exemplaren weitere neun Artgenossen zur Überwinterung angeschlossen. Rudi Karassowitsch, Vizeobmann des Storchenvereines, berichtet der „Krone“: „Schon seit etwa sechs Jahren bleiben circa fünf bis sechs hier. Aber derzeit sind neun da.“
Steigende Temperaturen sind nicht der Grund
Allerdings führt er die sonderbare Wahl des Winterquartiers nicht auf den Klimawandel zurück: „Möglicherweise waren die einmal bei uns in der Pflegestation und haben sich erinnert, dass es hier Futter gibt.“ Tagsüber suchen sie Nahrung am gemähten Seerandgebiet und nachts machen sie es sich in ihren Nestern auf den Ruster Kaminen gemütlich. Heuer eine besondere Attraktion während der Ruster Adventmeile, erzählt Karassowitsch: „Die Besucher glaubten, das wären künstliche Störche, die wir einmal in der Stunde klappern lassen. Die konnten fast nicht glauben, dass es echte Vögel waren.“
Kälte macht den Wintergästen nichts aus
Unter den tiefen Temperaturen leiden die Störche nicht, „sie setzen eine Fettschicht an“, so Karassowitsch. Dafür allerdings brauchen sie viel Futter: Jeder von ihnen verdrückt ein Kilo Futter pro Tag. Der Storchenverein finanziert das Storchenfutter aber gerne.
Keine Fütterung gibt es für Störche auf der gegenüberliegenden Seite des Neusiedler Sees im Nationalpark. Dort haben sich zur Überwinterung auch keine eingefunden. Harald Grabenhofer, Leiter der Forschungsstation: „Den letzten habe ich im November gesehen. Ich kann nicht ausschließen, dass der über den See rübergeflogen ist. Aber bei uns überwintern keine. Das entspricht nicht ihrem natürlichen Verhalten.“
