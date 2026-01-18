Rust statt Afrika: Viele Störche blieben hier

Steigende Temperaturen sind nicht der Grund

Allerdings führt er die sonderbare Wahl des Winterquartiers nicht auf den Klimawandel zurück: „Möglicherweise waren die einmal bei uns in der Pflegestation und haben sich erinnert, dass es hier Futter gibt.“ Tagsüber suchen sie Nahrung am gemähten Seerandgebiet und nachts machen sie es sich in ihren Nestern auf den Ruster Kaminen gemütlich. Heuer eine besondere Attraktion während der Ruster Adventmeile, erzählt Karassowitsch: „Die Besucher glaubten, das wären künstliche Störche, die wir einmal in der Stunde klappern lassen. Die konnten fast nicht glauben, dass es echte Vögel waren.“