Warum jetzt guter Zeitpunkt für die ID Austria ist

Noch gibt es Alternativen zur ID Austria, mit der Bürger Zugang zu Finanz-Online und anderen Amtsgeschäften haben. Im „Krone“-Interview erklärt Arbeiterkammer-Jurist Domenico Rief, warum sich das bald ändern könnte und für wen die ID Austria spätestens vor dem nächsten Steuerausgleich dringend angeraten ist.
Es wird ernst! Wer keine ID-Austria besitzt, für den könnte die anstehende Arbeitnehmerveranlagung, sprich Steuerausgleich, zur Mission Impossible werden. Seit 1. Oktober 2025 ist für den Zugang zu Finanz-Online in Österreich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend. Die ID Austria erfüllt diese Voraussetzung, aber derzeit auch noch eine „Authenticator-App“. Die zweite Möglichkeit dürfte jedoch, so Domenico Rief von der Tiroler Arbeiterkammer, in den nächsten Jahren wegfallen.
