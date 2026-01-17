Warum jetzt guter Zeitpunkt für die ID Austria ist

Es wird ernst! Wer keine ID-Austria besitzt, für den könnte die anstehende Arbeitnehmerveranlagung, sprich Steuerausgleich, zur Mission Impossible werden. Seit 1. Oktober 2025 ist für den Zugang zu Finanz-Online in Österreich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend. Die ID Austria erfüllt diese Voraussetzung, aber derzeit auch noch eine „Authenticator-App“. Die zweite Möglichkeit dürfte jedoch, so Domenico Rief von der Tiroler Arbeiterkammer, in den nächsten Jahren wegfallen.