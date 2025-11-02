China kann Elektrobusse in Norwegen fernsteuern

Ministerium informiert

Eine gute Nachricht gibt es aber immerhin: Die Kameras im Bus sind nicht mit dem Internet verbunden. Trotzdem setzt „Ruter“ jetzt Maßnahmen. Das Verkehrsministerium wurde informiert – die Busse sind auch Teil von Evakuierungsplänen und müssen im Ernstfall funktionieren. Die SIM-Karten aus den Bussen können entfernt werden und der Zugriff auf die Busse ist laut Experten zeitverzögert. Das heißt, die Norweger können Updates der Busse prüfen, bevor sie automatisch durchgeführt werden.