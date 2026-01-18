Nach brutalem Abflug: Robinson „sehr dankbar“

Alice Robinson hat nach ihrem schweren Sturz am Zielsprung beim Super-G in Tarvis am Sonntagabend leichte Entwarnung gegeben. Die Neuseeländerin scheint sich nicht schwerer verletzt zu haben, das rote Trikot ist aber verloren.
„Ein dramatisches Ende des Rennens“, schreibt Robinson in ihrer Instagram-Story zu einem Bild vom Sturz. Sie sei „sehr, sehr dankbar, dass nach derzeitigem Stand alles okay ist, von ein paar Schrammen abgesehen.“ Das wäre Glück im Unglück! Wurde doch zunächst eine Knie-Verletzung befürchtet.
Was war passiert?
Die 24-Jährige sprang kurz vor dem Ziel direkt auf ein Tor zu, konnte nicht rechtzeitig ausweichen und kam letztlich im Auslauf schwer zu Sturz. Unter Tränen verließ die Siegerin von St. Moritz das Ziel, um sich untersuchen zu lassen. Nun die leichte Entwarnung.
„Ich greife weiter an“
Robinson: „Ich habe die letzten Wochen definitiv ein paar Schläge einstecken müssen, aber ich greife weiter an. Let’s f*cking go!“ Ob sie rechtzeitig zu den Olympischen Spielen fit wird und in topform sein wird, entscheiden die kommenden Untersuchungen.
