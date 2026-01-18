USA begründen Vorgehen: „Europäer wirken schwach“

So will sich Europa wehren

EU-Ratspräsident António Costa wird nach den neuen Zoll-Drohungen von Trump im Grönland-Streit einen Sondergipfel einberufen. Als Termin für ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs komme der Donnerstag infrage, hieß es am Sonntagabend in Brüssel. Bereits zuvor hatten internationale Medien berichtet, die EU bereite einen handelspolitischen Gegenschlag vor, etwa durch die Aktivierung eines „Instruments zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung“.

Die EU will Medienberichten zufolge die jüngsten Zolldrohungen nicht auf sich sitzen lassen. Dafür solle der Einsatz des Instruments zur Bekämpfung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen vorbereitet werden, das in Brüssel als „nukleare Option“ in Handelskonflikten gelte, berichtete am Sonntag das deutsche „Handelsblatt“. Frankreich dringe darauf, die Gegenmaßnahmen rasch zu beschließen, hieß es zudem aus Paris.