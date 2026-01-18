Vorteilswelt
Nach Lawinenabgang

Bergretter: „Soll man reanimieren oder graben?“

Salzburg
18.01.2026 20:00
Die Alpinpolizei flog am Sonntag zur Unfallstelle.
Die Alpinpolizei flog am Sonntag zur Unfallstelle.
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die „Krone“ war nach dem Lawinenunglück im Großarltal vor Ort. Die Schilderungen der Bergretter vom Einsatz sind erschütternd. Ausgerechnet eine Gruppe des Alpenvereins wurde verschüttet. Nun geht es darum, zu klären, wie es zu der Katastrophe kommen konnte – während unweit der Unglücksstelle schon wieder Tourengeher unterwegs sind ...

Im Tal verrät am Sonntag nichts von der Tragödie, die sich am Samstag im Großarltal abgespielt hat. Dort sind vier Menschen bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nahe dem Finsterkopf löste sich nach bisherigen Erkenntnissen durch die Wintersportler ein Schneebrett. Getroffen hat es ausgerechnet eine geführte Gruppe des Alpenvereins, die an einer Ausbildung teilnahm.

