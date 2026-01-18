Bergretter: „Soll man reanimieren oder graben?“

Im Tal verrät am Sonntag nichts von der Tragödie, die sich am Samstag im Großarltal abgespielt hat. Dort sind vier Menschen bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nahe dem Finsterkopf löste sich nach bisherigen Erkenntnissen durch die Wintersportler ein Schneebrett. Getroffen hat es ausgerechnet eine geführte Gruppe des Alpenvereins, die an einer Ausbildung teilnahm.