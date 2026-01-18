Bergretter: „Soll man reanimieren oder graben?“

Die „Krone“ war nach dem Lawinenunglück im Großarltal vor Ort. Die Schilderungen der Bergretter vom Einsatz sind erschütternd. Ausgerechnet eine Gruppe des Alpenvereins wurde verschüttet. Nun geht es darum, zu klären, wie es zu der Katastrophe kommen konnte – während unweit der Unglücksstelle schon wieder Tourengeher unterwegs sind ...
Im Tal verrät am Sonntag nichts von der Tragödie, die sich am Samstag im Großarltal abgespielt hat. Dort sind vier Menschen bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nahe dem Finsterkopf löste sich nach bisherigen Erkenntnissen durch die Wintersportler ein Schneebrett. Getroffen hat es ausgerechnet eine geführte Gruppe des Alpenvereins, die an einer Ausbildung teilnahm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.