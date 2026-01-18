Harnisch gerüstet: Doppelpack und neuer Vertrag

Mit Salzburg wurde Tim Harnisch dreimal Meister. Nun will der Eishockey-Crack auch mit Graz den großen Coup landen. Gegen Vorarlberg schnürte der 24-Jährige zuletzt einen Doppelpack. Der Lohn für einen Sommer, in der er bis zum Umfallen trainierte. Das zahlte sich aus. Auch in puncto Vertragsverlängerung.
Zwei Tore in einem Spiel schießt Tim Harnisch selten. „Es war schon etwas Besonderes“, grinst der 24-Jährige, der in Graz immer mehr zur Stütze wird, nach seinem Doppelpack beim 4:0 gegen Vorarlberg. „Es war der Lohn für harte Arbeit in den letzten Wochen.“
Harnisch überließ letzten Sommer nichts dem Zufall, schuftete mit einem Personalcoach bis zum Umfallen. „Ich habe vier Monate voll durchgezogen, mir keine Pause gegönnt“, so der Niederösterreicher, der stets von Teamkollege Paul Huber gepusht wird.
„Wir sind fast wie Zwillinge, waren gemeinsam in der Salzburg Akademie, im Nationalteam und sind in Graz wieder Zimmerkollegen. Er weiß, welchen Ton es braucht.“ Und trotzdem betont Harnisch: „Ich muss noch mehr Konstanz ins Spiel bringen, noch mehr an meiner Chancenauswertung arbeiten.“
„Tim kann noch viel mehr!“
Das Potenzial des Youngsters, der an vier (!) U20-Weltmeisterschaften teilgenommen hat, ist riesig: „Tim kann noch viel mehr“, ist Sportchef Pinter sicher. Auch deshalb wurde der Vertrag des Stürmers in Graz still und heimlich längst verlängert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.