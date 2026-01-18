Vorteilswelt
99ers-Crack geigt auf

Harnisch gerüstet: Doppelpack und neuer Vertrag

Steiermark
18.01.2026 20:00
Tim Harnisch traf beim 4:0-Erfolg gegen Vorarlberg im Doppelpack.
Tim Harnisch traf beim 4:0-Erfolg gegen Vorarlberg im Doppelpack.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Mit Salzburg wurde Tim Harnisch dreimal Meister. Nun will der Eishockey-Crack auch mit Graz den großen Coup landen. Gegen Vorarlberg schnürte der 24-Jährige zuletzt einen Doppelpack. Der Lohn für einen Sommer, in der er bis zum Umfallen trainierte. Das zahlte sich aus. Auch in puncto Vertragsverlängerung.

Zwei Tore in einem Spiel schießt Tim Harnisch selten. „Es war schon etwas Besonderes“, grinst der 24-Jährige, der in Graz immer mehr zur Stütze wird, nach seinem Doppelpack beim 4:0 gegen Vorarlberg. „Es war der Lohn für harte Arbeit in den letzten Wochen.“

Harnisch überließ letzten Sommer nichts dem Zufall, schuftete mit einem Personalcoach bis zum Umfallen. „Ich habe vier Monate voll durchgezogen, mir keine Pause gegönnt“, so der Niederösterreicher, der stets von Teamkollege Paul Huber gepusht wird.

Schon in Salzburg ein unschlagbares Duo: Paul Huber und Tim Harnisch kennen sich schon seit über ...
Schon in Salzburg ein unschlagbares Duo: Paul Huber und Tim Harnisch kennen sich schon seit über zehn Jahren, sind auch privat gut befreundet.(Bild: GEPA)

„Wir sind fast wie Zwillinge, waren gemeinsam in der Salzburg Akademie, im Nationalteam und sind in Graz wieder Zimmerkollegen. Er weiß, welchen Ton es braucht.“ Und trotzdem betont Harnisch: „Ich muss noch mehr Konstanz ins Spiel bringen, noch mehr an meiner Chancenauswertung arbeiten.“

„Tim kann noch viel mehr!“
Das Potenzial des Youngsters, der an vier (!) U20-Weltmeisterschaften teilgenommen hat, ist riesig: „Tim kann noch viel mehr“, ist Sportchef Pinter sicher. Auch deshalb wurde der Vertrag des Stürmers in Graz still und heimlich längst verlängert.

Steiermark

