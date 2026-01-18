Harnisch gerüstet: Doppelpack und neuer Vertrag

Mit Salzburg wurde Tim Harnisch dreimal Meister. Nun will der Eishockey-Crack auch mit Graz den großen Coup landen. Gegen Vorarlberg schnürte der 24-Jährige zuletzt einen Doppelpack. Der Lohn für einen Sommer, in der er bis zum Umfallen trainierte. Das zahlte sich aus. Auch in puncto Vertragsverlängerung.