15 Millionen Ablöse

ÖFB-Kicker Schmid vor Wechsel in Premier League

Fußball International
18.01.2026 20:47
Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Deal steht angeblich kurz vor dem Vollzug! ÖFB-Kicker Romano Schmid soll noch in diesem Winter von Werder Bremen zu Leeds United in die Premier League wechseln. 

Nach Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung gab es vor einigen Wochen tatsächlich Kontakt zwischen Leeds und Schmid, doch die Gespräche konkretisierten sich damals nicht. Nun könnte es aber offenbar doch ganz schnell gehen. Denn auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet davon.

15 Millionen Euro Ablöse
Demnach will der Premier-League-Klub den 25-jährigen ÖFB-Kicker für 15 Millionen Euro Ablöse verpflichten. Was dafür spricht: Die Bremer benötigen dringend hohe Transfer-Einnahmen. Außerdem haben die Norddeutschen im vergangenen Sommer mit Maximilian Wöber und Isaac Schmidt gleich zwei Spieler von Leeds nach Bremen geholt.

