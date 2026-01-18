Vorteilswelt
Lawinen-Situation

„Die Bedingungen sind derzeit einfach extrem!“

Salzburg
18.01.2026 19:07
Der Landesleiter der Salzburger Bergrettung warnt vor der Lage in den Bergen.
Der Landesleiter der Salzburger Bergrettung warnt vor der Lage in den Bergen.(Bild: Bergrettung Salzburg)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Richard Freicham ist der Landesleiter der Salzburger Bergrettung. Er sprach nach den vielen Lawinentoten am Samstag mit der „Krone“ über die derzeitigen Bedingungen in den Bergen. Warum er sogar mit noch mehr Risiko in den kommenden Tagen rechnet. 

0 Kommentare

„Krone“: Wie sind derzeit die Bedingungen in den Bergen?
Richard Freicham: Man hört es jeden Tag und wir können auch nur wieder sagen: Bitte bleibt’s daheim! Die Bedingungen sind derzeit einfach extrem. Ich verstehe die Leute nicht, die trotzdem exponierte Osthänge gehen. Es gibt derzeit keine sicheren Touren, außer man geht auf der Piste.

Warum glauben Sie, dass manche das dennoch tun?
Ich weiß es nicht. Wir haben darüber diskutiert, was wir noch machen können. Die Saison hat sehr spät begonnen, jetzt will jeder gehen. Es fehlt der Untergrund. Mir tun auch meine Leute von der Bergrettung leid. Wenn man sich vorstellt, dass wir am Wochenende fünf Totbergungen hatten – das muss man erst mal verarbeiten!

Lesen Sie auch:
Die Bergung der drei Toten in Pusterwald ist voll im Gange.
Acht Tote an einem Tag
Nach Lawinen-Tragödie: Alpinisten werden geborgen
18.01.2026
Schwarzer Samstag
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
17.01.2026

Was schätzen Sie, wie sich die Lage entwickeln wird?
Ich habe die Befürchtung, dass es noch schlimmer wird. Wenn es kurz wärmer wird und dann schneit, wird die Lage noch kritischer.

Salzburg

