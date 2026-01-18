Nicole Kidmans Ex Keith Urban hat schon eine Neue

Erst seit vier Monaten ist der Country-Sänger Keith Urban (59) von Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman (58), mit der er 20 Jahre lang verheiratet war, geschieden. Nun dürfte es bei ihm schon wieder gefunkt haben – und das ordentlich!
„Seine Freunde glauben sogar, dass sie schon zusammenleben“, plauderte ein Insider gegenüber der „Daily Mail“ aus. Bei der neuen Herzdame soll es sich um die hübsche 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins handeln. Urbans Bekannte sind sich sicher: Es sei „ernst“. Gefunkt habe es bei der gemeinsamen Tournee.
Karley Collins ist ein aufstrebender Country-Star. Im September 2025 erschien ihr erstes Debut-Album. Letztes Jahr war sie mehrere Monate gemeinsam mit Urban auf Tour. Kidmans Ex-Mann soll total begeistert von ihrem Talent gewesen sein, Collins dürfte vor allem Urbans freundliche Art schätzen.
So schrieb sie im Oktober in einem Posting: „Ich bin so dankbar für die Zeit, die wir unterwegs waren, und für alles, was die Jungs und ich von Dir und Deinem Team lernen durften. Wir werden nie vergessen, wie freundlich Du zu uns auf unserer ersten großen Tournee warst.️ Ich bin so glücklich, Dich meinen Freund nennen zu dürfen!“ Dem Text wurde ein Foto beigefügt, in dem sich die beiden herzlich umarmen:
Es gab keinen Rosenkrieg
Trotz der langen Ehe gingen Kidman und Urban friedlich auseinander. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, die 17-jährige Sunday und die 15-jährige Faith. Kidman hatte im September wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ die Scheidung eingereicht.
Der Prozess verlief ohne Stress – alle Fragen zum Vermögen bis zum Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter wurden bereits beim Scheidungsantrag im Detail festgelegt wie auch unterschrieben.
