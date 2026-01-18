Nicole Kidmans Ex Keith Urban hat schon eine Neue

So schrieb sie im Oktober in einem Posting: „Ich bin so dankbar für die Zeit, die wir unterwegs waren, und für alles, was die Jungs und ich von Dir und Deinem Team lernen durften. Wir werden nie vergessen, wie freundlich Du zu uns auf unserer ersten großen Tournee warst.️ Ich bin so glücklich, Dich meinen Freund nennen zu dürfen!“ Dem Text wurde ein Foto beigefügt, in dem sich die beiden herzlich umarmen: