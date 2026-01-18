Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ist 32 Jahre jünger

Nicole Kidmans Ex Keith Urban hat schon eine Neue

Society International
18.01.2026 19:25
So wird man die beiden wohl nie wieder sehen.
So wird man die beiden wohl nie wieder sehen.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst seit vier Monaten ist der Country-Sänger Keith Urban (59) von Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman (58), mit der er 20 Jahre lang verheiratet war, geschieden. Nun dürfte es bei ihm schon wieder gefunkt haben – und das ordentlich!

0 Kommentare

„Seine Freunde glauben sogar, dass sie schon zusammenleben“, plauderte ein Insider gegenüber der „Daily Mail“ aus. Bei der neuen Herzdame soll es sich um die hübsche 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins handeln. Urbans Bekannte sind sich sicher: Es sei „ernst“. Gefunkt habe es bei der gemeinsamen Tournee.

Karley Collins ist ein aufstrebender Country-Star. Im September 2025 erschien ihr erstes Debut-Album. Letztes Jahr war sie mehrere Monate gemeinsam mit Urban auf Tour. Kidmans Ex-Mann soll total begeistert von ihrem Talent gewesen sein, Collins dürfte vor allem Urbans freundliche Art schätzen.

So schrieb sie im Oktober in einem Posting: „Ich bin so dankbar für die Zeit, die wir unterwegs waren, und für alles, was die Jungs und ich von Dir und Deinem Team lernen durften. Wir werden nie vergessen, wie freundlich Du zu uns auf unserer ersten großen Tournee warst.️ Ich bin so glücklich, Dich meinen Freund nennen zu dürfen!“ Dem Text wurde ein Foto beigefügt, in dem sich die beiden herzlich umarmen:

Es gab keinen Rosenkrieg
Trotz der langen Ehe gingen Kidman und Urban friedlich auseinander. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, die 17-jährige Sunday und die 15-jährige Faith. Kidman hatte im September wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ die Scheidung eingereicht.

Lesen Sie auch:
Keith Urban und Nicole Kidman sind nach 19 Jahren Ehe geschiedene Leute.
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
07.01.2026
Ehe nicht zu retten
Nun ging‘s rasch: Kidman reichte die Scheidung ein
30.09.2025

Der Prozess verlief ohne Stress – alle Fragen zum Vermögen bis zum Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter wurden bereits beim Scheidungsantrag im Detail festgelegt wie auch unterschrieben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Nicole Kidman
Hollywood
Daily Mail
Tournee
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
205.804 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
146.662 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
119.222 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Society International
Ist 32 Jahre jünger
Nicole Kidmans Ex Keith Urban hat schon eine Neue
Gina-Lisa Lohfink
Martyrium mit Eiter nach verpfuschter Po-OP
Neil Diamond:
„Bin besser, etwas zu fühlen, als zu verstehen“
Schwierige Beziehung
Europäischer Filmpreis geht an „Sentimental Value“
Emilia Clarke
Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf