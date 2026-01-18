Urlauber überrollte seine Frau mit Wohnanhänger

Schlimmer Unfall am Sonntag bei einem Camingplatz im Bezirk Reutte in Tirol: Aus vorerst unerklärlichen Gründen überrollte ein Deutscher (77) seine Frau mit einem Wohnanhänger.
Gegen 15.15 Uhr fuhr der 77-jährige Deutsche aus dem Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg mit seinem Pkw mitsamt Wohnanhänger auf der Gräner Landesstraße, um in Grän auf einen Campingplatz einzubiegen.
Frau ging zu anderem Lenker, der Straße versperrte
Weil ein anderes Fahrzeug die Einfahrt in den Campingplatz versperrte, stieg die 75-jährige Ehegattin, die am Beifahrersitz saß, aus und ging zu dem anderen Fahrzeuglenker. Als der Senior das Fahrzeuggespann weiter zum Campingplatz lenkte, ginge seine Ehegattin zu Fuß weiter.
Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau zu Sturz und geriet unter die Räder des Wohnhängers. Dabei wurde sie im Bereich des linken Unterschenkels überrollt und schwer verletzt.
Bericht an die Staatsanwaltschaft folgt
Sie musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „RK2“ in das Krankenhaus nach Pfronten (Deutschland) geflogen werden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Reutte. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Grän mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, die Rettung sowie die Polizei.
