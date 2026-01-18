Roma nimmt gegen Torino Revanche für das Cup-Aus

Matchwinner war Paulo Dybala, der das 1:0 von Neuzugang Donyell Malen mustergültig vorbereitete (26.) und den zweiten Treffer selbst besorgte (72.). Bei Torino spielte ÖFB-Legionär Valentino Lazaro durch. Roma holte sich Rang vier von Juventus zurück und hat sieben Punkte Rückstand auf Leader Inter Mailand.