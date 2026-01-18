Roma nimmt gegen Torino Revanche für das Cup-Aus

LIVE: So steht‘s bei Real Sociedad gegen Barcelona
La Liga im Ticker
Die AS Roma hat sich am Sonntag in der italienischen Fußballmeisterschaft gegen Torino für das Cup-Aus vor fünf Tagen revanchiert. Die Römer gewannen in Turin mit 2:0.
Matchwinner war Paulo Dybala, der das 1:0 von Neuzugang Donyell Malen mustergültig vorbereitete (26.) und den zweiten Treffer selbst besorgte (72.). Bei Torino spielte ÖFB-Legionär Valentino Lazaro durch. Roma holte sich Rang vier von Juventus zurück und hat sieben Punkte Rückstand auf Leader Inter Mailand.
Lazaros Turiner hatten die Hauptstädter am Dienstag im Coppa-Italia-Achtelfinale in Rom mit 3:2 aus dem Bewerb gekickt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.