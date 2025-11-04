Arabella Kiesbauer tritt heute in große Fußstapfen

„Krone“: Arabella – du startest heute auf Puls 4 in der neuen Version von „Bares für Rares“ durch. Wie hast du deine Rolle angelegt und wie haben sich die Dreharbeiten zur Sendung entwickelt?

Arabella Kiesbauer: Die Dreharbeiten zur Österreich-Ausgabe von „Bares für Rares“ sind wirklich eine spannende Reise durch die privaten Schatzkämmerchen des Landes. Von kleinen Raritäten bis hin zu großen Kuriositäten ist alles mit dabei. Besonders sind für mich vor allem die Geschichten, die hinter den Objekten stehen, die es zu uns ins Studio schaffen. Dieser persönliche Bezug macht die Gegenstände meist noch wertvoller. Und genau hier sehe ich auch meine Rolle als Moderatorin. Ich darf nicht nur durch die Sendung führen, sondern begleite vor allem als Schatzmeisterin die Verkäufer auf ihrem Weg von der Expertise zum Handel.