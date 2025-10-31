Rechnungshof zerlegt Gewesslers Klimaticket

„Unrealistische Annahmen“ zu Mobilitätsverhalten

Besonders kritisch sah der Rechnungshof das 2024 eingeführte Gratis-Klimaticket für 18-Jährige, das im April 2025 wieder eingestellt wurde. Die Annahmen über das Mobilitätsverhalten junger Menschen seien unrealistisch gewesen. Ein Beispiel dafür ist die Vorstellung, dass ohne das Gratis-Ticket die jeweiligen Wege mit dem Auto zurückgelegt würden. Es gab laut dem Rechnungshof auch keine ausreichende Abwägung zwischen den Kosten des Gratis-Tickets und alternativen Investitionen wie Infrastruktur oder Angebotsausbau des Ministeriums.