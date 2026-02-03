„Als der Mann atmete, war das ein tolles Gefühl“

Helikopter kam aus Hörsching

Die beiden Polizisten aus Ulrichsberg wurden ersucht, bei der Reanimation mitzuhelfen. „Ich hab’ die Herzdruckmassage gemacht und ein Sanitäter die Beatmung“, so Fischer. Sein Kollege telefonierte einstweilen mit der ÖAMTC-Flugrettung in Hörsching, wo man wissen wollte, wie nebelig es vor Ort ist. „Im Zentralraum gab es eine dicke Nebeldecke, bei uns herrschte aber perfektes Flugwetter, und auch ein günstiger Landeplatz war in der Nähe.“