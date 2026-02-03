Vorteilswelt
Lebensretter erzählt:

„Als der Mann atmete, war das ein tolles Gefühl“

Oberösterreich
03.02.2026 16:25
Bernhard Fischer (li.) und Gerald Öller (re.) hätten in ihrem Streifenwagen auch einen ...
Bernhard Fischer (li.) und Gerald Öller (re.) hätten in ihrem Streifenwagen auch einen Defibrillator mit dabeigehabt.(Bild: PI Ulrichsberg)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Diesen Einsatz werden zwei Polizisten aus Ulrichsberg (OÖ) vermutlich lange in Erinnerung behalten. Denn es gelang ihnen, gemeinsam mit Sanitätern des Roten Kreuzes, einen 84-Jährigen in Aigen-Schlägl wieder zurück ins Leben zu holen. Der Pensionist hatte einen Herzstillstand erlitten.

0 Kommentare

„Es ist ein super Gefühl, wenn man sieht, dass sich plötzlich der Brustkorb hebt und der Herzschlag wieder einsetzt“, sagt Polizist Bernhard Fischer, der mit seinem Kollegen Gerald Öller (52) und Sanitätern des Roten Kreuzes in Aigen-Schlägl einen 84-Jährigen wiederbeleben konnte.

Wie berichtet, hatte der Pensionist am Montag gegen 12 Uhr beim Einsteigen ins Auto seines Sohnes einen Herzstillstand erlitten. Der Sohn wollte den Vater zum Arzt fahren, als der Senior plötzlich zusammensackte. „Die Rettungskette hat in dem Fall aber perfekt funktioniert. Als wir ankamen, waren schon Sanitäter und ein Defibrillator vor Ort“, erzählt Öller.

Helikopter kam aus Hörsching
Die beiden Polizisten aus Ulrichsberg wurden ersucht, bei der Reanimation mitzuhelfen. „Ich hab’ die Herzdruckmassage gemacht und ein Sanitäter die Beatmung“, so Fischer. Sein Kollege telefonierte einstweilen mit der ÖAMTC-Flugrettung in Hörsching, wo man wissen wollte, wie nebelig es vor Ort ist. „Im Zentralraum gab es eine dicke Nebeldecke, bei uns herrschte aber perfektes Flugwetter, und auch ein günstiger Landeplatz war in der Nähe.“

Zitat Icon

Plötzlich hat bei dem Patienten der Herzschlag eingesetzt, und er hat zu atmen begonnen. Kurz darauf hat er dann auch wieder die Augen aufgemacht. 

Lebensretter in Uniform Bernhard Fischer (41)

Etwa 15 Minuten lang dauerten die Reanimationsmaßnahmen, zwischendurch musste dreimal der Defi angelegt werden. Als der Patient schließlich die Augen öffnete, verschaffte das allen Anwesenden enorme Glücksgefühle. Fischer: „Ich war schon bei mehreren Wiederbelebungen im Einsatz, die meist leider erfolglos blieben. Wenn etwas so ausgeht, ist das daher etwas ganz Besonderes.“ 

