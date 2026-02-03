Aus und vorbei! Uraltes Kloster sagt leise Servus

Der letzte Sonntagsgottesdienst in der Klosterkirche ist abgehalten, das letzte Amen verhallt. Damit endet im Kloster Thurnfeld in Hall eine jahrhundertelange Ära: Seit 1525 war Thurnfeld mit einer Unterbrechung von 70 Jahren stets ein geistlicher Ort. Zunächst durch die Augustinerinnen, dann durch die Stiftsdamen des Haller Damenstifts und in den letzten 160 Jahren durch die Salesianerinnen vom Orden der Heimsuchung. Seit dem 19. Jahrhundert führten die Schwestern ein Internat für Mädchen, ab den 60er Jahren dann ein Bubenheim.