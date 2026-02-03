Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was wird daraus?

Aus und vorbei! Uraltes Kloster sagt leise Servus

Tirol
03.02.2026 17:00
Das schmucke Klosterareal harrt einer neuen Bestimmung.
Das schmucke Klosterareal harrt einer neuen Bestimmung.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ordensgemeinschaften schrumpfen, Klöster verschwinden. In Tirol ist nun ein weiterer traditionsreicher Standort endgültig Geschichte. Wohl nicht der letzte Abschied dieser Art, wenn man auf die Zahlen der Ordensgemeinschaften in Österreich schaut. 

0 Kommentare

Der letzte Sonntagsgottesdienst in der Klosterkirche ist abgehalten, das letzte Amen verhallt. Damit endet im Kloster Thurnfeld in Hall eine jahrhundertelange Ära: Seit 1525 war Thurnfeld mit einer Unterbrechung von 70 Jahren stets ein geistlicher Ort. Zunächst durch die Augustinerinnen, dann durch die Stiftsdamen des Haller Damenstifts und in den letzten 160 Jahren durch die Salesianerinnen vom Orden der Heimsuchung. Seit dem 19. Jahrhundert führten die Schwestern ein Internat für Mädchen, ab den 60er Jahren dann ein Bubenheim. 

Neue Verwendung für die Diözese Innsbruck
Jetzt ist es endgültig vorbei mit dem Kloster Thurnfeld in Hall. Im Vorjahr hat sich die Schwesterngemeinschaft aufgelöst. Drei Frauen lebten zuletzt hier. Zurück bleiben riesige Räumlichkeiten, die einer neuen Bestimmung harren.

Diese scheint in dem Fall gefunden: Ein Teil des Archivs der Diözese Innsbruck soll künftig in Hall verwahrt werden. „Diese Investition ist notwendig, weil nicht alle Pfarren die Möglichkeit haben, ihre historischen Dokumente und Kulturgüter den konservatorischen Notwendigkeiten entsprechend zu lagern“, heißt es. Ebenso ist die Errichtung von Wohnmöglichkeiten für die Mitglieder des Vereins Emmaus vorgesehen, der im Klosterareal eine alternative Landwirtschaft betreibt.

Bischof Hermann Glettler (2.v.l.) mit Ordens- und Diözesanvertretern beim letzten Gottesdienst.
Bischof Hermann Glettler (2.v.l.) mit Ordens- und Diözesanvertretern beim letzten Gottesdienst.(Bild: Schöch/dibk.at)

Eine ganze Reihe an verlassenen Klöstern
Thurnfeld ist längst nicht das einzige Kloster, das in den vergangenen Jahren in Tirol ganz aufgelassen oder wegen fehlender Ordensleute als Standort stillgelegt wurde. Zuletzt hat im Vorjahr das Missionshaus St. Josef in Absam zugesperrt.

Nach mehr als 300 Jahren haben 2018 die Benediktiner Stift Fiecht verlassen. Die Mönchsgemeinschaft ist wieder zurück ins Ursprungskloster nach St. Georgenberg übersiedelt. Die Schließung des Kapuzinerklosters in Imst ist bereits zehn Jahre her.

Lesen Sie auch:
Die Causa „Nonnen von Goldenstein“ nimmt nun eine strafrechtliche Wendung.
Nonnen von Goldenstein
Sozialhilfe-Missbrauch: Jetzt wird Justiz aktiv
31.10.2025
Krone Plus Logo
Kleinod in Tirol
Andere sperren zu, aber dieses Kloster blüht auf
16.04.2025
Krone Plus Logo
Kloster muss zusperren
Die letzten Missionare packen jetzt ihre Koffer
13.01.2025

Laut letzter Erhebung der Ordensgemeinschaften Österreich leben in Tirol noch etwas mehr als 300 Ordensfrauen und rund 150 Ordensmänner. Österreichweit sind es insgesamt noch 3800 Ordensleute und 191 Gemeinschaften. Es werden weniger – und mit ihnen Einrichtungen wie Ordensschulen, -spitäler oder Kulturstätten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
175.486 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
134.846 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
118.309 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf