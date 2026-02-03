Israel hat Grenzübergang Rafah wieder geöffnet

Der Betrieb unterliegt strengen Auflagen. Israels Regierung verlangt beispielsweise Sicherheitsüberprüfungen für alle Reisenden und Obergrenzen für die Zahl der Personen, die den Übergang passieren dürfen. Demnach dürfen täglich 150 Menschen das Gebiet verlassen und 50 einreisen. Die ägyptischen Behörden sollen täglich eine Liste mit Namen der passierenden Personen vorlegen, die Ein- und Ausreise muss zudem vom israelischen Geheimdienst genehmigt werden. Für die Sicherheitskontrollen sind israelische Beamtinnen und Beamte zuständig, auch die israelische Armee und die Palästinensische Autonomiebehörde sind rund um den Grenzübergang vertreten.