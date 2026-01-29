Warnung vor unsichtbaren Giften unseres Alltags

Genau hier setzt der neue Greenpeace-Ratgeber „PFAS stoppen: Für eine giftfreie Zukunft“ an. Er zeigt, wo die Gefahren lauern – und wie man sich schon heute schützen kann. Klar ist aber auch: Ohne klare Regeln und ein EU-weites Verbot wird das Problem nicht verschwinden. Kurz gesagt: Überall dort, wo etwas „abperlen“ soll, sind PFAS oft nicht weit.