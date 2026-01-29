Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öko-Weckruf

Warnung vor unsichtbaren Giften unseres Alltags

Klima
29.01.2026 18:30
Kleine, giftige Stoffe finden sich in zahlreichen Alltagsgegenständen.
Kleine, giftige Stoffe finden sich in zahlreichen Alltagsgegenständen.(Bild: MITJA KOBAL)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

PFAS überall! Die stillen Ewigkeitsgifte lauern in Jacken Pfannen und Coffee-to-go. Doch es gibt auch Möglichkeiten, den giftigen Substanzen im Alltag auszuweichen...

0 Kommentare

Sie sind unsichtbar, geruchlos – und bleiben für immer: PFAS, die berüchtigten „Ewigkeitsgifte“, stecken längst mitten in unserem Alltag. In Jacken großer Modeketten, in Billigkleidung aus dem Netz, in Einwegverpackungen – ja sogar in Fischen aus unseren Gewässern. Die Skandale reißen nicht ab. Jetzt schlägt Greenpeace Alarm – und liefert einen Ratgeber, der wachrüttelt.

Gift, das nie verschwindet
PFAS - das sind Chemikalien, die Wasser, Fett und Schmutz abperlen lassen. Praktisch? Vielleicht. Harmlos? Ganz und gar nicht. Einmal freigesetzt, bauen sie sich kaum ab, verteilen sich weltweit und reichern sich im menschlichen Körper an. Einige dieser Stoffe stehen im Verdacht, das Immunsystem zu schädigen und Krebs auszulösen.

Vorsicht bei „wasserabweisender“ Kleidung!
Vorsicht bei „wasserabweisender“ Kleidung!(Bild: MITJA KOBAL)

Brisant: Aktuelle Greenpeace-Tests fanden sogar verbotene PFAS in Jacken einer internationalen Modekette und Produkten der chinesischen Online-Plattform SHEIN. Ein Skandal – und ein Weckruf. Greenpeace-Konsumexpertin Madeleine Drescher bringt es auf den Punkt: „Viele Menschen nehmen PFAS täglich auf, ohne es zu wissen – beim Kochen, über Kleidung oder beim Kaffee to go. Diese Gifte bleiben ein Leben lang im Körper. Niemand sollte Detektivarbeit leisten müssen, um seine Familie zu schützen.“

Wo die Ewigkeitsgite lauern 

PFAS finden sich in überraschend vielen Alltagsprodukten:

  • beschichtete Pfannen und Backformen
  • wasserabweisende Kleidung und Schuhe
  • Pappbecher, Burgerboxen und Einweg-Geschirr
  •  „wasserfeste“ Kosmetik
  • belastete Lebensmittel aus konventioneller Landwirtschaft

Genau hier setzt der neue Greenpeace-Ratgeber „PFAS stoppen: Für eine giftfreie Zukunft“ an. Er zeigt, wo die Gefahren lauern – und wie man sich schon heute schützen kann. Klar ist aber auch: Ohne klare Regeln und ein EU-weites Verbot wird das Problem nicht verschwinden. Kurz gesagt: Überall dort, wo etwas „abperlen“ soll, sind PFAS oft nicht weit.

Fünf einfache Tipps gegen PFAS im Alltag

1. Pfanne ohne Gift
Antihaft vermeiden! Besser zu Edelstahl, Gusseisen oder Emaille greifen.

2. Misstrauen bei „wasserabweisend“
Jacken, Schuhe oder Möbel mit Nässeschutz enthalten häufig PFAS. Im Geschäft gezielt nach „PFAS-frei“ fragen – viele Marken bieten Alternativen.

3. Mehrweg schlägt Einweg
Coffee-to-go-Becher, Burgerboxen & Co. sind oft beschichtet. Eigener Becher und wiederverwendbare Dose sparen Gift – und Müll.

4. Natur statt Chemie
Bei Kosmetik auf Naturkosmetik-Siegel achten. Dort sind PFAS verboten, besonders wichtig bei wasserfestem Make-up.

5. Bio macht den Unterschied
In der Bio-Landwirtschaft sind PFAS-haltige Pestizide tabu. Das senkt die Belastung – für Körper und Umwelt.

PFAS sind Chemikalien, die wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in ...
PFAS sind Chemikalien, die wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in vielen Alltagsprodukten eingesetzt werden.(Bild: MITJA KOBAL)

Fazit: Schluss mit dem Wegschauen
PFAS sind kein Randproblem, sondern ein stiller Dauerangriff auf Gesundheit und Umwelt. Der Greenpeace-Ratgeber zeigt: Konsument:innen können sich schützen - aber echte Sicherheit gibt es nur mit einem konsequenten Verbot. Die Frage ist nicht mehr, ob wir handeln müssen. Sondern wie lange wir uns die Ewigkeitsgifte noch leisten wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.945 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Klima
Öko-Weckruf
Warnung vor unsichtbaren Giften unseres Alltags
Gefahr für Ökosystem
Invasive „Meerwalnuss“ breitet sich in Venedig aus
Ortschef skeptisch
Drehen sich bald fünf neue Windräder in Osttirol?
Tolles Müllprojekt
Pfandflaschen wegwerfen, um damit Gutes zu tun
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf