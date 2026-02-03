Vonn will mit Kreuzbandriss bei Olympia starten!

„Mein Knie ist nicht geschwollen“

Am Dienstagnachmittag gab die 41-Jährige ein Gesundsheitsupdate und es gibt Gewissheit. Die Olympischen Winterspiele in Italien finden mit Vonn statt! Sie habe sich einen Kreuzbandriss zugezogen, so Vonn. Dennoch will sie bei Olympia mit Kniebandage an den Start gehen. „Das ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte“, sagte Vonn. „Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, in einer ganz anderen Position zu diesen Spielen zu kommen. Ich weiß, wie meine Chancen vor dem Sturz standen, und ich weiß, dass meine Chancen heute nicht mehr dieselben sind, aber ich weiß, dass es immer noch eine Chance gibt, und solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen.“