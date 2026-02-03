Vonn will mit Kreuzbandriss bei Olympia starten!

Nach ihrem Sturz in Crans-Montana verkündete US-Ski-Queen Lindsey Vonn auf einer Pressekonferenz, dass sie bei Olympia starten werde – mit einem Kreuzbandriss!
Vonn war in der letztlich abgebrochenen Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie konnte anschließend zwar mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie. Sie kündigte weitere Untersuchungen an, nähere Informationen zu ihrem Zustand hat die langjährige Speed-Queen seitdem aber noch nicht bekannt gegeben.
„Mein Knie ist nicht geschwollen“
Am Dienstagnachmittag gab die 41-Jährige ein Gesundsheitsupdate und es gibt Gewissheit. Die Olympischen Winterspiele in Italien finden mit Vonn statt! Sie habe sich einen Kreuzbandriss zugezogen, so Vonn. Dennoch will sie bei Olympia mit Kniebandage an den Start gehen. „Das ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte“, sagte Vonn. „Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, in einer ganz anderen Position zu diesen Spielen zu kommen. Ich weiß, wie meine Chancen vor dem Sturz standen, und ich weiß, dass meine Chancen heute nicht mehr dieselben sind, aber ich weiß, dass es immer noch eine Chance gibt, und solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen.“
Und weiter: „Wenn ich mir mein Knie so anschaue, fühle ich mich stabil, ich fühle mich stark, mein Knie ist nicht geschwollen, und mithilfe einer Kniebandage bin ich zuversichtlich, dass ich am Sonntag antreten kann.“
Es helfe ihr, dass sie die Strecke gut kenne, da zwölfmal gewonnen habe. „Ich muss eigentlich gar nicht besichtigen“, sagte die in der vergangenen Saison in den Weltcup zurückgekehrte Vonn. „Wenn es irgendeine Strecke gibt, die ich am besten kenne, dann ist es Cortina. Das gibt mir viel Selbstvertrauen.“
Olympia-Eröffnung am Freitag
Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen. Die Spiele in Italien werden am Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d‘Ampezzo ist schon zwei Tage später.
2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt. Bleibt abzuwarten, ob ihr angesichts ihrer Vorgeschichte erneut eine Medaille gelingt. Das wäre wohl eine echte Sensation ...
