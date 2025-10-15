Neuer Preis: Ist Ihnen das Klimaticket zu teuer?

Im Oktober 2021 wurde das Klimaticket als Prestigeprojekt von Umweltministerin Leonore Gewessler eingeführt. Eine Erfolgsgeschichte, die in den vergangenen Jahren immer mehr Fahrt aufnahm. Startete man im Oktober 2021 noch mit einem Aktionspreis von 949 Euro, pendelte sich der Preis in der Folge lange Zeit bei 1095 Euro ein. Immer mehr Kunden kauften sich das Klimaticket. Nach anfangs 74.000 Pendlern knackte man im September 2022 bereits die 200.000er-Marke, im Oktober 2024 wurden rund 300.000 Klimaticket-Besitzer gezählt. Und seither? Flaute!