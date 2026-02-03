Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Scharfe Kritik

Nichts geht mehr! Aus für Sanierungsbonus regt auf

Tirol
03.02.2026 16:00
Mit dem Bonus wird eine thermische Sanierung unterstützt.
Mit dem Bonus wird eine thermische Sanierung unterstützt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach nur zwei Monaten ist schon wieder Schluss! Die Rede ist vom Sanierungsbonus, den offenbar (zu) viele Hausbesitzer beantragt haben. Seit Ende November war ein Antrag möglich. Damit ist es jetzt vorbei. Die Arbeiterkammer Tirol übt scharfe Kritik am Vorgehen des Bundes.

0 Kommentare

Der Sanierungsbonus wurde im Rahmen der sogenannten „Sanierungsoffensive 2026“ des Bundes als Förderinstrument für eine thermische Sanierung von Gebäuden eingeführt. Registrierungen und Förderanträge waren seit 24. November 2025 möglich. Doch jetzt ist auch schon wieder Schluss damit.

„Außergewöhnlich kurze Laufzeit“
Das ärgert nicht nur Hausbesitzer, sondern ruft auch die Arbeiterkammer auf den Plan. Aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) geht hervor, dass Anträge nunmehr ausschließlich im Bereich Kesseltausch möglich sind.

„Diese außergewöhnlich kurze Laufzeit des Sanierungsbonus steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zur politischen Zielsetzung, private Investitionen in die energetische Gebäudesanierung planbar und verlässlich zu unterstützen“, kritisiert Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl.

Zitat Icon

Wenn selbst unter diesen restriktiveren Rahmenbedingungen der Sanierungsbonus binnen Wochen ausgeschöpft ist, zeigt dies einen massiv unterschätzten Bedarf.

Erwin Zangerl, AK Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Nach den offiziellen Angaben des Bundesministeriums entfielen seit dem Start der Neuauflage rund zwei Drittel des beantragten Fördervolumens auf den Sanierungsbonus, lediglich ein Drittel auf den Kesseltausch. Begründet wird die abrupte Schwerpunktverlagerung laut AK damit, dass der Kesseltausch im Vergleich eine höhere CO2-Einsparung pro eingesetztem Fördereuro erziele. Vor diesem Hintergrund wurde die Förderung für thermisch-energetische Sanierungen eingestellt, um die verbleibenden Mittel auf den Kesseltausch zu konzentrieren.

AK kritisiert fehlende Planbarkeit
Aus Sicht der AK Tirol ist dabei besonders kritisch, dass die Sanierungsoffensive erst Ende des Jahres 2025 neu aufgestellt wurde und die Förderquoten nicht mehr an jene von „Raus aus Öl und Gas“ von bis zu 75 Prozent anknüpfen konnten, sondern auf 30 Prozent reduziert wurden. „Wenn selbst unter diesen restriktiveren Rahmenbedingungen der Sanierungsbonus binnen weniger Wochen ausgeschöpft ist, zeigt dies jedoch nicht mangelnde Effizienz, sondern einen massiv unterschätzten Bedarf“, zeigt Zangerl auf.

Lesen Sie auch:
Wer vom Staat einen Teil der Arbeitskosten für Handwerker ersetzt bekommen möchte, der muss ...
„Ist das ein Scherz?“
Monate nach Auszahlung Ärger mit Handwerkerbonus
30.11.2025
Kritik von FPÖ, Grünen
So funktioniert die neue Förderung für Sanierung
03.10.2025

Problematisch sei darüber hinaus die fehlende Planbarkeit für private Haushalte. „Wenn Förderprogramme faktisch über Nacht geschlossen werden, obwohl politisch mit ihnen aktiv geworben wurde, untergräbt dies das Vertrauen jener Menschen, die im Jahr 2026 im berechtigten Vertrauen auf Unterstützung geplant und investiert haben. Es ändert auch für nun betroffene Sanierungswillige nichts, dass von 2026 bis 2030 jährlich 360 Millionen Euro für Kesseltausch und Sanierungen vorgesehen wurden“, übt Zangerls scharfe Kritik an der Ausgestaltung des Sanierungsbonus. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
175.486 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
134.846 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
118.309 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf