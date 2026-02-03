Nichts geht mehr! Aus für Sanierungsbonus regt auf

AK kritisiert fehlende Planbarkeit

Aus Sicht der AK Tirol ist dabei besonders kritisch, dass die Sanierungsoffensive erst Ende des Jahres 2025 neu aufgestellt wurde und die Förderquoten nicht mehr an jene von „Raus aus Öl und Gas“ von bis zu 75 Prozent anknüpfen konnten, sondern auf 30 Prozent reduziert wurden. „Wenn selbst unter diesen restriktiveren Rahmenbedingungen der Sanierungsbonus binnen weniger Wochen ausgeschöpft ist, zeigt dies jedoch nicht mangelnde Effizienz, sondern einen massiv unterschätzten Bedarf“, zeigt Zangerl auf.