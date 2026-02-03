Mucha wettert:

LGBTQ-Aktivistin in FPÖ-Loge!

03.02.2026 16:11
Wenn es um den Wiener Opernball geht, kennt Christian W. Mucha keine falsche Zurückhaltung. Im Talk analysiert der Society-Kenner internationale Stargäste wie „Die Nanny“-Star Fran Drescher und erklärt, warum trotz Glamour und Prominenz niemand Richard Lugner jemals das Wasser reichen kann.

