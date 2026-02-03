Ermittlungen wegen Sozialbetrug eingestellt

Nach dem Vorwurf, das Stift Reichersberg habe für die drei Nonnen von Goldenstein zu Unrecht Sozialhilfe bezogen, folgten Ende 2025 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. In diesem und in einem zweiten Fall rund um die Nonnen wurden die Ermittlungen nun eingestellt.
Im Fall der Nonnen von Goldenstein hat die Staatsanwaltschaft Salzburg die Ermittlungen wegen des Vorwurfes des Sozialleistungsbetruges gegen den Ordensoberen eingestellt. Dabei ging es um die von der Ordensleitung beantragte Sozialhilfe für zwei der drei Nonnen zur Unterbringung in einem Pflegeheim. Gegen die Unterbringung hatten sich die Schwestern gewehrt. Auch die Ermittlungen gegen eine andere Person wegen des Verdachts des Diebstahls wurden eingestellt.
Der Beschuldigte, gegen den wegen Sozialleistungsbetrug ermittelt wurde, habe nicht vorsätzlich gehandelt. Es sei nicht nachweisbar gewesen, dass er betrügerisch vorgegangen wäre, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Salzburg.
Ermittlungen auch für schweren Diebstahl eingestellt
Hintergrund der im Oktober 2025 eingeleiteten Ermittlungen war die Auseinandersetzung um die Rückkehr der drei hochbetagten Nonnen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg. Zunächst wurde kolportiert, dass für zwei der drei Frauen, die Ordensleitung des Augustinerstiftes Reichersberg, das organisatorisch für das Kloster Goldenstein zuständig ist, zu Unrecht Sozialleistungen von insgesamt 64.000 Euro beantragt habe.
Der Antrag wurde damals auch von der zuständigen Bezirksbehörde genehmigt. Man sei nicht über alles informiert gewesen, hieß es seitens der Bezirkshauptmannschaft. Die Sozialabteilung des Landes Salzburg ortete missbräuchliche Verwendung von Sozialleistungen, da für die Altersversorgung der Nonnen offenbar mehr als genug Geld da gewesen sei, und forderte über die Bezirksbehörde die insgesamt ausbezahlten 64.000 Euro wieder zurück.
Der zweite Vorwurf betraf den Verdacht des schweren Diebstahls. In einer Sachverhaltsdarstellung wurde dargelegt, dass ein Bargeldbetrag, den eine der drei Nonnen geerbt haben soll, aus den Räumlichkeiten des Klosters entwendet worden sei. Der Diebstahl sei jedoch nicht nachweisbar gewesen. Deshalb wurden auch in diesem Fall die Ermittlungen eingestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.