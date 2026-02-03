Neuer Trainer und Rapid bleibt genauso schlecht

In der 46. Folge von Gelb-Rot – Dem Unicope Fußball-Talk nimmt mit Stephan Marasek ein Ex-Rapidler Platz. Der Ex-Grün-Weiße bewertet die Arbeit, Transferpolitik und den neuen Übungsleiter in Wien-Hütteldorf. Gemeinsam mit Moderator Hannes Steiner und Experte Frenkie Schinkels werden aber auch andere Themen aus der nationalen Fußball-Landschaft diskutiert.