Neuer Trainer und Rapid bleibt genauso schlecht

03.02.2026 15:40
0 Kommentare

In der 46. Folge von Gelb-Rot – Dem Unicope Fußball-Talk nimmt mit Stephan Marasek ein Ex-Rapidler Platz. Der Ex-Grün-Weiße bewertet die Arbeit, Transferpolitik und den neuen Übungsleiter in Wien-Hütteldorf. Gemeinsam mit Moderator Hannes Steiner und Experte Frenkie Schinkels werden aber auch andere Themen aus der nationalen Fußball-Landschaft diskutiert. 

