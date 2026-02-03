Bub (5) unter Drogen gesetzt und vergewaltigt

Als „Chemsex“ wird Sex unter dem Einfluss harter Drogen bezeichnet. Die Behörden haben vor etwa einem Jahr eine Untersuchung eingeleitet, nachdem es Hinweise auf eine solche Party in der französischen Stadt Lille gegeben hatte. Die Taten sollen zwischen November 2024 und Februar 2025 begangen worden sein. Den Angeklagten, die zwischen 29 und 50 Jahre alt sind, wird vorgeworfen, den Sohn von einem der Männer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Dieser hatte das Kind laut der Staatsanwaltschaft selbst angeboten.