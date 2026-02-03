Adamu geht auf die Insel ++ Kasper-Tor für Detroit

Das Internationale Olympische Komitee stimmt auf die Winterspiele ein, ein ÖFB-Teamstürmer wechselt leiheweise zu Celtic Glasgow und Marco Kasper markiert seinen 50. Scorerpunkt in der National Hockey League – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 3. Februar.