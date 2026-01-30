Eine Tiroler „Kuh“ rettet Europas rare Riesen

„Ina“ - vom Zoo in die Freiheit

Dass ausgerechnet eine Kuh aus Innsbruck nun Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, freut auch den Alpenzoo. „‘Ina‘ wurde vor drei Jahren bei uns geboren und ist durch ihr forsches, selbstbewusstes Verhalten aufgefallen“, sagt Zoodirektor Dr. Andre Stadler. Für moderne Zoos sei Artenschutz längst mehr als ein Schlagwort. „Wir sehen uns nicht nur als Orte der Bildung und Forschung, sondern als aktive Mitgestalter beim Erhalt bedrohter Arten.“ Für „Ina“ heißt das: Abschied vom geschützten Gehege, hinein in ein Leben voller Unwägbarkeiten – und genau darin liegt die Zukunft ihrer Art.