Schneechaos: Frankfurter Flughafen komplett dicht

Airlines entscheiden, wie es mit Passagieren weitergeht

Infolge der Wetterlage wurden mehrere Flugzeuge umgeleitet. Zehn Maschinen landeten am Flughafen Stuttgart, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Ob und wie viele weitere Ausweichlandungen noch erfolgen würden, sei derzeit nicht absehbar. Bei vier der bereits in Stuttgart gelandeten Flugzeuge sei geplant, dass sie später weiter nach Frankfurt fliegen.