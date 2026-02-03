Vorteilswelt
Nichts geht mehr

Schneechaos: Frankfurter Flughafen komplett dicht

Ausland
03.02.2026 16:15
Schneefall stoppt Deutschlands größten Flughafen – der Betrieb in Frankfurt wurde vorerst ...
Schneefall stoppt Deutschlands größten Flughafen – der Betrieb in Frankfurt wurde vorerst eingestellt (Symbolbild).(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nichts geht mehr auf einem der größten Flughäfen der Welt: Dichter Schneefall hat den Frankfurter Airport am Nachmittag vollständig lahmgelegt. Starts und Landungen wurden eingestellt, Maschinen umgeleitet, Tausende Passagiere warten auf Klarheit – und alles hängt nun davon ab, wie schnell die Start- und Landebahnen wieder frei werden.

Das teilte die Fraport AG als Betreiberin des Flughafens mit. Seit etwa 15 Uhr seien keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte ein Sprecher. Grund dafür sei eine geschlossene Schneedecke auf den Start- und Landebahnen. Nach Einschätzung des Betreibers könnten Teile des Flugbetriebs ab etwa 16.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

Airlines entscheiden, wie es mit Passagieren weitergeht
Infolge der Wetterlage wurden mehrere Flugzeuge umgeleitet. Zehn Maschinen landeten am Flughafen Stuttgart, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Ob und wie viele weitere Ausweichlandungen noch erfolgen würden, sei derzeit nicht absehbar. Bei vier der bereits in Stuttgart gelandeten Flugzeuge sei geplant, dass sie später weiter nach Frankfurt fliegen.

Wie es mit den betroffenen Passagieren weitergeht, entscheiden laut Angaben die jeweiligen Airlines – etwa, ob eine Weiterreise per Bus oder Bahn organisiert wird.

Schnee als „Gefahr für Leib und Leben“
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland vor starkem Schneefall. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben, unter anderem durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis.

Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr. Meist werden drei bis acht Zentimeter Neuschnee erwartet, in einigen Regionen – etwa vom Taunus über Mittelhessen bis ins Sauer- und Siegerland – könnten innerhalb von sechs Stunden auch acht bis 15 Zentimeter fallen. Lokal seien sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Passagiere sollten sich informieren
Der Frankfurter Flughafen selbst warnte auf seiner Facebook-Seite vor Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen. Fluggäste wurden gebeten, mehr Zeit für die Anreise einzuplanen, sich frühzeitig am Check-in einzufinden und den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen.

Weitere Informationen erhalten Reisende über die Airlines, die Servicehotline des Flughafens sowie auf der offiziellen Website von Frankfurt Airport.

