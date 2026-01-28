Drehen sich bald fünf neue Windräder in Osttirol?

Partnerschaften sind gefragt

Obertilliach sei die erste von einigen Gemeinden gewesen, an die die EVN herangetreten ist. Laut Zach gehe es vor allem um die Kommunikation, um auf Bedenken einzugehen. Dies gelinge nur mit Partnerschaften: „Diese machen viel Sinn, weil wir Erfahrung in Sachen Planung haben und Partner die Gegend kennen. In Osttirol machen wir es dort, wo wir Gebiete identifiziert haben, wo Windkraft möglich ist.“ Wenn sich herauskristallisiert, dass kein Interesse besteht, würde man ein Vorhaben stoppen. Nun liegt der Ball bei der Agrargemeinschaft.