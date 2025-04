Aus für Gratis-Klimaticket? Gewessler empört

Eingeführt wurde das KTÖ18 mit 1.7.2024. Anspruch haben alle, die ab dem 1.1.2024 18 wurden oder werden und einen Wohnsitz in Österreich haben. Das Gratisticket gilt ein Jahr – der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden. Auch jene, die das Ticket 2024 nicht eingelöst haben, könnten dies 2025 also noch tun. In diese Gruppe fallen 72.000 Personen. Dazu kommen wieder etwa 89.000, die 2025 ihren 18. Geburtstag feiern. Würden alle das Ticket beanspruchen, würde das heuer Kosten von rund 142 Millionen Euro verursachen.