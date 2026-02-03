Zu langsam: So werden Wiens Bimlinien ausgebremst

Zusätzlich trägt die Einführung der Niederflurfahrzeuge im Jahr 2002 dazu bei: Diese Fahrzeuge weisen eine höhere Achslast auf. Eine lange ULF-Garnitur erreicht beispielsweise ein Gesamtgewicht von rund 65,5 Tonnen. Die neue Flexity-Bim kommt auf 64 Tonnen. Die erwartete Lebensdauer von Gleisen liegt laut Wiener Linien zwischen acht und 45 Jahren, je nach Geometrie und Belastung. Weichen werden zwischen 13 und 15 Jahren eingesetzt. Die Wiener Linien versuchen gegenzusteuern und haben 2024 die „größte Sanierungsaktion in seiner Geschichte“ gestartet – doch die dauert, und zwar noch bis zum Jahr 2029.