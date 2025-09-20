Klimaticket-Posse: Lösung für Jugendliche gefunden

Österreich-Klimaticket als beste Option

Nun ein erster Lichtblick: Schüler und Lehrlinge dürfen ohne Zusatzticket durch den Koralmtunnel fahren, wenn sie sowohl das Top-Ticket-Steiermark als auch das Kärnten Jugend-Mobil-Ticket besitzen. Das bestätigen die ÖBB, die Regel gilt vorläufig.

Für Erwachsene laufen die Gespräche auch auf politischer Ebene weiter, eine Einigung bis zur Bahneröffnung am 14. Dezember wird aber immer schwieriger. Für regelmäßige Pendler bleibt wohl als beste Option ein Österreich-Klimaticket. Es kostet ab Jänner 1400 Euro.