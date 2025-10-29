Acker des Bürgermeisters soll Bauland werden

Bauernhaus der Eltern verkauft

Nach 22 Jahren an der Spitze der 1500-Einwohner-Gemeinde sieht er sich mit Amtsmissbrauchsvorwürfen konfrontiert. Hippmair treibt die Umwidmung von rund zwei Hektar Acker in Bauland voran. Brisant ist, dass etwa ein Viertel der Fläche ihm gehört und Teil eines Tauschgeschäfts sein soll. Der Bürgermeister soll sein Bauernhaus an einen Landwirt abgegeben und dafür den Acker erhalten haben, der nun zu Bauland zum Preis von rund 140 Euro pro Quadratmeter werden soll. Hippmair dementiert: „Das Grundstück hat immer schon mir gehört. Das Bauernhaus habe ich im Zuge einer Flurbereinigung verkauft, um einem jungen Menschen die Chance für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu geben.“