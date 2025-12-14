Aus für Zug-Fahrpläne auf Papier regt Leser auf

Unser Sonntagsbericht über das endgültige Aus für Zug-Fahrpläne in Papierform ließ auf krone.at die Wogen hochgehen. Denn das Pensionisten-Ehepaar Mathilde und Leo Sattler (81) aus Leonding hatte sich enttäuscht an die „Krone“ gewandt, nachdem ihnen von ÖBB-Mitarbeitern verkündet worden war, dass die kleinen Broschüren aus Spargründen sowie aufgrund vieler Baustellen und den damit einhergehenden Fahrplanänderungen nur noch online abrufbar sind. „Ich müsste jetzt einen QR-Code scannen, aber mein Seniorenhandy kann das nicht“, ärgert sich Leo Sattler.