„Jetzt bei Pflege zu kürzen, ist eine Frechheit!“

So hätten sich die Pflegeverantwortlichen den Versuch eines Gesprächs bei der Landespolitik beim besten Willen nicht vorgestellt. Ergebnis: In der Gesundheitsversorgung wird gekürzt. Punkt. Nicht einmal minimal wollte man sich bewegen. Keine Spur von Reparatur der Sparpläne, die das ohnehin angeschlagene System betreffen. Operationssäle in den Spitälern sind gesperrt, ganze Trakte in den Seniorenheimen.