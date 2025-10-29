„Jetzt bei Pflege zu kürzen, ist eine Frechheit!“

In den Salzburger Landeskliniken sind Unmut und Unverständnis über die Sparpläne groß. Der Betriebsrat legte weitere Maßnahmen fest: Betriebsvereinbarungen für verlängerte Dienste werden aufgekündigt. Auch in den Seniorenheimen stehen die Zeichen auf Protest.
So hätten sich die Pflegeverantwortlichen den Versuch eines Gesprächs bei der Landespolitik beim besten Willen nicht vorgestellt. Ergebnis: In der Gesundheitsversorgung wird gekürzt. Punkt. Nicht einmal minimal wollte man sich bewegen. Keine Spur von Reparatur der Sparpläne, die das ohnehin angeschlagene System betreffen. Operationssäle in den Spitälern sind gesperrt, ganze Trakte in den Seniorenheimen.
