Prominenter Neuzugang

Ex-ÖSV-Star setzt nun auf Ski von Marcel Hirscher

Ski Alpin
23.12.2025 10:41
Reinfried Herbst wird Markenbotschafter bei Van Deer.
Reinfried Herbst wird Markenbotschafter bei Van Deer.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Van Deer darf sich über einen prominenten Neuzugang freuen: Ex-ÖSV-Star Reinfried Herbst setzt in Zukunft auf die Ski von Marcel Hirscher!

„Ab sofort auf den Geräten von VAN DEER-Red Bull Sports unterwegs“, verkündet Reinfried Herbst via Instagram und präsentiert sich stolz mit seinen neuen „Brettln“. Als Markenbotschafter für die Hirscher-Ski wird der „Krone“-Kolumnist in Zukunft die Pisten unsicher machen.

Von seinem neuen Material ist der Slalomweltcupsieger der Saison 2009/10 bereits begeistert: „Eines kann ich schon mal sagen, richtig geile Geräte!“

Erfolgreiche vergangene Saison
Die Saison 2024/25 war alpin und nordisch die bisher erfolgreichste für Van Deer. Insgesamt verzeichneten die Athleten 36 Siege und 113 Podestplatzierungen. Mit dem Wahl-Salzburger Henrik Kristoffersen feierte man im Ski-Weltcup mit dem Sieg der Slalom-Wertung auch die erste kleine Kristallkugel. 

