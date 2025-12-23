Ex-ÖSV-Star setzt nun auf Ski von Marcel Hirscher

Erfolgreiche vergangene Saison

Die Saison 2024/25 war alpin und nordisch die bisher erfolgreichste für Van Deer. Insgesamt verzeichneten die Athleten 36 Siege und 113 Podestplatzierungen. Mit dem Wahl-Salzburger Henrik Kristoffersen feierte man im Ski-Weltcup mit dem Sieg der Slalom-Wertung auch die erste kleine Kristallkugel.