Ex-ÖSV-Star setzt nun auf Ski von Marcel Hirscher

Van Deer darf sich über einen prominenten Neuzugang freuen: Ex-ÖSV-Star Reinfried Herbst setzt in Zukunft auf die Ski von Marcel Hirscher!
„Ab sofort auf den Geräten von VAN DEER-Red Bull Sports unterwegs“, verkündet Reinfried Herbst via Instagram und präsentiert sich stolz mit seinen neuen „Brettln“. Als Markenbotschafter für die Hirscher-Ski wird der „Krone“-Kolumnist in Zukunft die Pisten unsicher machen.
Von seinem neuen Material ist der Slalomweltcupsieger der Saison 2009/10 bereits begeistert: „Eines kann ich schon mal sagen, richtig geile Geräte!“
Erfolgreiche vergangene Saison
Die Saison 2024/25 war alpin und nordisch die bisher erfolgreichste für Van Deer. Insgesamt verzeichneten die Athleten 36 Siege und 113 Podestplatzierungen. Mit dem Wahl-Salzburger Henrik Kristoffersen feierte man im Ski-Weltcup mit dem Sieg der Slalom-Wertung auch die erste kleine Kristallkugel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.