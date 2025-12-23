Wie man in den Wald hineinruft

„Krone“-Kolumnist Robert Schneider war mit dem Christbaumkauf wieder einmal sehr spät dran. Dafür ist der mit dem Christbaumverkäufer Richard Bischof ins Gespräch gekommen.
Sie haben ihn auch noch nicht? Wollten ihn eigentlich vergangene Woche gekauft haben, damit die leidige Sache vom Tisch ist, kamen aber einfach nicht dazu? Ihre Frau liegt ihnen auch in den Ohren? „Wann besorgst du endlich den Christbaum? Immer der Letzte!“ Versuchen Sie bloß nicht eine Grundsatzdiskussion anzuzetteln, dass Weihnachten eigentlich sinnentleert ist, eh kein Mensch mehr an Gott glaubt, schon gar nicht ans Christkind, die armen Tannen nicht mal zehn Jahre wachsen dürfen und an Dreikönig auf den Komposthaufen fliegen. Mir hat die Diskussion den jährlichen Gang zum Christbaumverkäufer nicht erspart. Die Argumente gingen mir so ziemlich rasch aus. Weihnachten ohne Christbaum ist nicht.
