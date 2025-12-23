Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weihnachtszeit

Wie man in den Wald hineinruft

Vorarlberg
23.12.2025 06:00
Teamwork: Richard Bischof (links) und sein Kollege Andreas Hofer beim Verladen eines besonders ...
Teamwork: Richard Bischof (links) und sein Kollege Andreas Hofer beim Verladen eines besonders mächtigen Christbaums – wer so einen kauft, muss ziemlich viel Platz haben.(Bild: Mathis Fotografie)

„Krone“-Kolumnist Robert Schneider war mit dem Christbaumkauf wieder einmal sehr spät dran. Dafür ist der mit dem Christbaumverkäufer Richard Bischof ins Gespräch gekommen. 

0 Kommentare

Sie haben ihn auch noch nicht? Wollten ihn eigentlich vergangene Woche gekauft haben, damit die leidige Sache vom Tisch ist, kamen aber einfach nicht dazu? Ihre Frau liegt ihnen auch in den Ohren? „Wann besorgst du endlich den Christbaum? Immer der Letzte!“ Versuchen Sie bloß nicht eine Grundsatzdiskussion anzuzetteln, dass Weihnachten eigentlich sinnentleert ist, eh kein Mensch mehr an Gott glaubt, schon gar nicht ans Christkind, die armen Tannen nicht mal zehn Jahre wachsen dürfen und an Dreikönig auf den Komposthaufen fliegen. Mir hat die Diskussion den jährlichen Gang zum Christbaumverkäufer nicht erspart. Die Argumente gingen mir so ziemlich rasch aus. Weihnachten ohne Christbaum ist nicht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Dornbirn
-0° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Weihnachtszeit
Wie man in den Wald hineinruft
Nach Rang acht
„Natürlich ist Olympia dadurch etwas greifbarer“
In Kabine gefilmt
Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen
Stiftung Maria Ebene
5000 Menschen im Ländle sind glücksspielsüchtig
Unfallstatistik
Anzahl der Verkehrstoten im Ländle stark gestiegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf