Anklage gegen Senior (85) und Pflegerin (59)

Es ist ein bedrückender Kriminalfall, der bald am Landesgericht verhandelt wird: Ein Salzburger (85) wollte sein Leben, und das seiner Ehefrau, mit Schlaftabletten beenden. Die Pillen bekam er auf Bitten hin von seiner Pflegerin (59). In der Nacht auf den 1. September mischte er in seinem Zuhause in Salzburg-Morzg ein Getränk mit den Tabletten. Das Ehepaar trank davon, beide überlebten.