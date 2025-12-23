Vorteilswelt
Vorwurf: Mordversuch

Anklage gegen Senior (85) und Pflegerin (59)

Salzburg
23.12.2025 06:00
Bedrückender Kriminalfall wird Thema eines Geschworenenprozesses im Salzburger Landesgericht.
Bedrückender Kriminalfall wird Thema eines Geschworenenprozesses im Salzburger Landesgericht.

Ein gesundheitlich angeschlagener Salzburger (85) wollte sein Leben und das seiner ebenfalls gesundheitlich beeinträchtigten Ehefrau beenden. Dazu besorgte er sich Schlaftabletten von einer Pflegerin. Das Paar überlebte. Jetzt müssen der Senior und die Pflegekraft vor die Geschworenen – wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes.

Es ist ein bedrückender Kriminalfall, der bald am Landesgericht verhandelt wird: Ein Salzburger (85) wollte sein Leben, und das seiner Ehefrau, mit Schlaftabletten beenden. Die Pillen bekam er auf Bitten hin von seiner Pflegerin (59). In der Nacht auf den 1. September mischte er in seinem Zuhause in Salzburg-Morzg ein Getränk mit den Tabletten. Das Ehepaar trank davon, beide überlebten.

Nur mehr Pflegerin in U-Haft
Nach dem Spitalsaufenthalt nahmen Polizisten den 85-Jährigen, der an Vorerkrankungen leidet, fest. Er kam genauso wie die Pflegekraft in U-Haft, wurde aber im Oktober gegen gelindere Mittel wieder freigelassen. Anders ist die Situation bei der 59-Jährigen, die sich nach wie vor in U-Haft befindet.

Die Salzburger Staatsanwaltschaft hat in dem Fall nun Anklage gegen beide Beschuldigte erhoben: Versuchter Mord wird ihnen vorgeworfen, die Pflegerin muss sich auch noch zusätzlich wegen der Mitwirkung an seiner versuchten Selbsttötung verantworten. Als Verteidiger fungieren Michael Hofer und Kurt Jelinek. 

Antonio Lovric
Salzburg
