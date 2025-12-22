Bayer stirbt nach Sturz im Skigebiet Steinplatte

„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Aus unbekannter Ursache kam am Montagvormittag ein 41-jähriger Mann aus Bayern im Bereich Plattenkogel im Skigebiet Steinplatte, im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Tirol zu Sturz. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen überlebte der Skifahrer den Unfall nicht.
Der Sportler hatte bei dem Sturz schwere Kopflverletzungen erlitten. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol brachte den Verstorbenen ins Tal.
Im Einsatz waren die Pistenrettung, der Alpin Heli mit Notarztbesetzung, Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See und Kitzbühel, die Libelle Tirol und eine Polizeistreife. An den Skiern konnten die Beamten keine technischen Gebrechen feststellen.
