Feuerwehr rettet zwei Personen bei Wohnhausbrand

Alarmstufe 3 in Großarl! Bei einem Wohnhausbrand waren am Montagnachmittag zwei Personen vom Feuer eingeschlossen. Die Floriani konnten die beiden mittels Atemschutztrupp befreien. Auch Sauerstoffflaschen mussten geborgen werden.
Der Brand hatte sich im Keller entfacht und sich schnell über das Treppenhaus ins Erdgeschoss ausgebreitet. Eine der beiden eingeschlossenen Personen war nicht gehfähig. Beide von der Feuerwehr Geretteten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht.
Die Löschwasserversorgung wurde laut Feuerwehr Großarl über einen Hydranten sowie eine Saugstelle an der Großarler Ache sichergestellt.Um 17:15 Uhr konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Insgesamt waren vier Atemschutztrupps im Einsatz.Die Brandursachenermittlung durch die Polizei ist im Gange.
Es waren rund 100 Feuerwehrleute aus Großarl, Hüttschlag und St. Johann mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.
