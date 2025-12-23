Vorsicht Glatteis! Es wird zu Weihnachten kälter

Es kann jetzt ganz schön frostig werden! Wetterexperten sagen für Weihnachten deutlich tiefere Temperaturen voraus. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt die Warnung: Vorsicht Glatteis!
Tiefe Temperaturen in Verbindung mit leichtem Schneefall oder Nebel können schnell einmal zu gefährlicher Glätte führen. „Wenn Regen auf eine stark unterkühlte, gefrorene Fahrbahn trifft, kann sehr rasch eine spiegelglatte Eisschicht entstehen“, warnt ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf. Auch überfrierender Nebel wird schnell einmal unterschätzt. Besonders heimtückisch sind Brücken, Unterführungen und schattige Streckenabschnitte, die deutlich schneller auskühlen als andere Fahrbahnbereiche.
Mobilitätsexperte gibt Tipps
Die Warnung gilt für alle Verkehrsteilnehmer – egal ob Auto, Fahrrad oder zu Fuß. „Glatteis tritt häufig nur punktuell auf“, so der Mobilitätsexperte und er gibt Tipps: „Manchmal merkt man das schon am Weg zum Fahrzeug. Wer unterwegs ist, muss seine Geschwindigkeit konsequent an die Bedingungen anpassen, denn der Bremsweg verlängert sich bei Glätte massiv.“
Richtige Bereifung schützt
Seit 1. November gilt in Österreich wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Das bedeutet: Pkw dürfen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen – also bei Schnee, Schneematsch oder Eis – nur fahren, wenn Winterreifen montiert sind.
