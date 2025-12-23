Vorsicht Glatteis! Es wird zu Weihnachten kälter

Mobilitätsexperte gibt Tipps

Die Warnung gilt für alle Verkehrsteilnehmer – egal ob Auto, Fahrrad oder zu Fuß. „Glatteis tritt häufig nur punktuell auf“, so der Mobilitätsexperte und er gibt Tipps: „Manchmal merkt man das schon am Weg zum Fahrzeug. Wer unterwegs ist, muss seine Geschwindigkeit konsequent an die Bedingungen anpassen, denn der Bremsweg verlängert sich bei Glätte massiv.“