Diskontkette rutscht vor Weihnachten in die Pleite

Die Umsätze blieben deutlich hinter den Prognosen zurück

Doch warum rutschte die Panthax GmbH in die Pleite? Dafür gibt es laut AKV mehrere Gründe: „Zum einen blieben die Umsätze in den ersten Monaten deutlich hinter den prognostizierten Werten zurück, auch in umsatzstarken Zeiten wie dem Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft. Zum anderen führten unerwartet hohe Bau- und Ausbaukosten zu einer erheblichen Belastung der Liquidität, da die Investitionen die ursprünglichen Planungen überschritten. Zusätzlich belasteten hohe Fixkosten die Gesellschaft weiter, während die Einnahmen nicht ausreichten, um diese zu decken. In Kombination mit der fehlenden Liquidität und den unrealistischen Umsatzprognosen führte dies schließlich zur Insolvenz“.