Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In vier Bundesländern

Diskontkette rutscht vor Weihnachten in die Pleite

Wirtschaft
23.12.2025 10:36
Mit gleich zehn Filialen ist die Günstig-Modekette Higgins Ende August in Österreich gestartet, ...
Mit gleich zehn Filialen ist die Günstig-Modekette Higgins Ende August in Österreich gestartet, jetzt schließen die Geschäfte für immer ihre Pforten.(Bild: Higgins)

Der Textildiskonter Higgins, erst Ende August in gleich vier österreichischen Bundesländern gestartet, schließt bald für immer seine Pforten. Denn die Mutterfirma Panthax GmbH mit Sitz in Wien ist pleite. Kurz vor Weihnachten gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, „dass über das Vermögen der Firma Panthax GmbH beim Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren beantragt wurde“.

0 Kommentare

Eigentlich waren alle Zutaten für einen großen Erfolg angerichtet: Als die Mode- und Schuhhandelskette Higgins am 28. August gleich zehn Filialen in vier heimischen Bundesländern aufsperrte, wollte sie mit niedrigen Preisen viel Kundschaft anziehen und anderen Händlern rasch Marktanteile abluchsen. „Wer mehr zahlt ist dümmer ... immer!“, so der Werbeslogan von Higgins. Das Konzept: Ein Sortiment, bestehend nicht nur aus Eigenmarken, sondern auch aus Weltmarken wie Puma, Levi‘s und Crocs.

Geschäfte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg
Doch der Handel ist gnadenlos, der Plan ging nicht auf und die Firma schlitterte nun ins Konkursverfahren. 56 Dienstnehmer sind betroffen. „Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich November 2025 bezahlt“, heißt es vom AKV. Und weiter: „Der Geschäftsbereich umfasst den Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Freizeitartikeln. Die Gesellschaft vertreibt ihre Produkte sowohl stationär in Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg als auch durch verschiedene Vertriebswege, darunter Direktvertrieb, indirekter Vertrieb und Multikanalvertrieb“.

Die Umsätze blieben deutlich hinter den Prognosen zurück
Doch warum rutschte die Panthax GmbH in die Pleite? Dafür gibt es laut AKV mehrere Gründe: „Zum einen blieben die Umsätze in den ersten Monaten deutlich hinter den prognostizierten Werten zurück, auch in umsatzstarken Zeiten wie dem Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft. Zum anderen führten unerwartet hohe Bau- und Ausbaukosten zu einer erheblichen Belastung der Liquidität, da die Investitionen die ursprünglichen Planungen überschritten. Zusätzlich belasteten hohe Fixkosten die Gesellschaft weiter, während die Einnahmen nicht ausreichten, um diese zu decken. In Kombination mit der fehlenden Liquidität und den unrealistischen Umsatzprognosen führte dies schließlich zur Insolvenz“.

Der deutsche Unternehmer Sven Voth (links) wollte mit der neuen Kette „Higgins“ noch einmal ...
Der deutsche Unternehmer Sven Voth (links) wollte mit der neuen Kette „Higgins“ noch einmal durchstarten.(Bild: DI (FH) Robert Fritz // derfritz)

Laut einer vorliegenden Gläubigerliste geht man von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus, rund 220 Gläubiger sind betroffen. Und weiter heißt es laut AKV: „Die Antragstellerin beabsichtigt gegenwärtig die Schließung des Unternehmens. Derzeit wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht.“

Hinter „Higgins“ steckte ein prominenter Unternehmer
Dabei steckte ein prominenter Unternehmer hinter der Marke „Higgins“: Der Deutsche Sven Voth, der einst die erfolgreiche Streetwear- und Sneaker-Kette Snipes aufbaute, bevor er seine Anteile verkaufte. Danach verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Wien, weshalb das neue Projekt auch in Österreich gestartet war.

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienNiederösterreichOberösterreichSalzburg
Weihnachten
Bekleidung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
129.367 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
123.864 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
111.474 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wirtschaft
Pause für Bourbon
Jim Beam stoppt Whiskey-Produktion für ein Jahr
Milliardenschwer
Österreicher horten immer noch Schilling-Schatz
Konsum gesunken
Deutsche stoßen seltener mit Sekt oder Prosecco an
In vier Bundesländern
Diskontkette rutscht vor Weihnachten in die Pleite
Saftige Strafzölle
Preisschock droht: China lässt Molkereien zittern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf