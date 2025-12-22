Friedenslicht erreichte Salzburger Hauptbahnhof

Wie alle Jahre ist auch heuer wieder das Friedenslicht aus Betlehem mit dem Zug nach Salzburg gekommen: Die ÖBB transportierten das Zeichen des Friedens mit dem Railjet, der von Linz kam. Damit kann sich jeder zu Heiligabend das Licht nach Hause holen.
Süß! Eisenbahner-Kind Johanna (11) übernahm am Montag um 11 Uhr das Friedenslicht von der ÖBB-Zugbegleiterin Caroline Kratochwill – musikalisch begleitet vom Eisenbahner-Musikverein Salzburg. Nun wird das Licht aus Betlehem traditionellerweise verteilt – meist beteiligen sich die Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Kirchen und Pfandfinder an der Verteilung des Friedenszeichens.
Abholmöglichkeiten auch im Pongau und Pinzgau
Auch bei den ÖBB kann das Friedenslicht am Tag des Heiligen Abend abgeholt werden: von 5.30 bis 18.15 Uhr im Reisezentrum am Hauptbahnhof, von 6.30 bis 13 Uhr am Bahnhof in Bischofshofen und von 7 bis 16 Uhr am Bahnhof in Zell am See.
