Dieser Topstar trainierte auf Salzburgs Skipisten

Da staunten Einheimische und Urlauber nicht schlecht! Ein Top-Skistar legte im Lungau kurzfristig ein paar Trainingstage ein. Die Fans freuten sich über Schnappschüsse mit ihrem großen Idol. . .
„Ich habe gewusst, dass sie da ist und wollte sie unbedingt treffen.“ Annika Wögerer machte sich selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die 12-jährige Lungauerin ergatterte ein gemeinsames Foto mit US-Superstar Mikaela Shiffrin.
Die erfolgreichste Ski-Rennläuferin aller Zeit weilte dieser Tage in St. Michael und absolvierte am Petersbründllift mehrere Trainingsläufe. „Am Samstag haben wir sie nicht erwischt, Tags darauf hat es aber geklappt. Mikaela ist eine total Nette“, freut sich Annika. Nicht nur die Schülerin durfte sich über ein Erinnerungsfoto mit dem Superstar freuen. Shiffrin gab sich während ihres Lungau-Intermezzos nahbar, freundlich und zeigte keinerlei Starallüren. Genächtigt hat der Superstar samt ihren Trainern im Vier-Sterne-Hotel Wastlwirt. Die Abreise erfolgte am Sonntag.
Eine Rückkehr wird es definitiv geben. Denn: Shiffrin machte bereits mehrere Male in St. Michael Station. Wie auch viele andere Ski-Weltcupläufer schätzt sie die perfekten Bedingungen und die Abgeschiedenheit des FIS-Hangs beim Petersbründllift. Vor drei Jahren feierte Shiffrin mit ihrem Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde gar Silvester in St. Michael. „Vielleicht kommt sie ja zum Jahreswechsel heuer wieder zu uns“, hofft Annika.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.