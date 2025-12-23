Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Weihnachten

Dieser Topstar trainierte auf Salzburgs Skipisten

Salzburg
23.12.2025 07:00
Ski-Asse aus aller Welt schätzen die perfekten Bedingungen und die Abgeschiedenheit des ...
Ski-Asse aus aller Welt schätzen die perfekten Bedingungen und die Abgeschiedenheit des FIS-Hangs beim Petersbründllift(Bild: Roland Holitzky)

Da staunten Einheimische und Urlauber nicht schlecht! Ein Top-Skistar legte im Lungau kurzfristig ein paar Trainingstage ein. Die Fans freuten sich über Schnappschüsse mit ihrem großen Idol. . . 

0 Kommentare

„Ich habe gewusst, dass sie da ist und wollte sie unbedingt treffen.“ Annika Wögerer machte sich selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die 12-jährige Lungauerin ergatterte ein gemeinsames Foto mit US-Superstar Mikaela Shiffrin.

Mikaela Shiffrin nahm sich Zeit für ein Foto mit Annika Wöberer (12).
Mikaela Shiffrin nahm sich Zeit für ein Foto mit Annika Wöberer (12).(Bild: Roland Holitzky)

Die erfolgreichste Ski-Rennläuferin aller Zeit weilte dieser Tage in St. Michael und absolvierte am Petersbründllift mehrere Trainingsläufe. „Am Samstag haben wir sie nicht erwischt, Tags darauf hat es aber geklappt. Mikaela ist eine total Nette“, freut sich Annika. Nicht nur die Schülerin durfte sich über ein Erinnerungsfoto mit dem Superstar freuen. Shiffrin gab sich während ihres Lungau-Intermezzos nahbar, freundlich und zeigte keinerlei Starallüren. Genächtigt hat der Superstar samt ihren Trainern im Vier-Sterne-Hotel Wastlwirt. Die Abreise erfolgte am Sonntag.

Lesen Sie auch:
Training inklusive
Ski-Superstar Shiffrin feierte Silvester im Lungau
02.01.2023

Eine Rückkehr wird es definitiv geben. Denn: Shiffrin machte bereits mehrere Male in St. Michael Station. Wie auch viele andere Ski-Weltcupläufer schätzt sie die perfekten Bedingungen und die Abgeschiedenheit des FIS-Hangs beim Petersbründllift. Vor drei Jahren feierte Shiffrin mit ihrem Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde gar Silvester in St. Michael. „Vielleicht kommt sie ja zum Jahreswechsel heuer wieder zu uns“, hofft Annika.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf