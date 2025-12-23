Dieser Topstar trainierte auf Salzburgs Skipisten

Die erfolgreichste Ski-Rennläuferin aller Zeit weilte dieser Tage in St. Michael und absolvierte am Petersbründllift mehrere Trainingsläufe. „Am Samstag haben wir sie nicht erwischt, Tags darauf hat es aber geklappt. Mikaela ist eine total Nette“, freut sich Annika. Nicht nur die Schülerin durfte sich über ein Erinnerungsfoto mit dem Superstar freuen. Shiffrin gab sich während ihres Lungau-Intermezzos nahbar, freundlich und zeigte keinerlei Starallüren. Genächtigt hat der Superstar samt ihren Trainern im Vier-Sterne-Hotel Wastlwirt. Die Abreise erfolgte am Sonntag.